VIDÉO - Réforme des retraites : ce qu'il va se passer mercredi et jeudi

Mercredi matin, au premier étage du Palais-Bourbon, se jouera l'épilogue de quatre semaines de discussions sur la réforme des retraites. Autour de la table, les représentants de la commission mixte paritaire : sept députés, sept sénateurs, de la majorité et de l'opposition, choisis par leur groupe politique et représentatifs du poids de chaque partie au Parlement. C'est à eux de s'accorder sur un texte commun. "Ce n'est pas public, ce n'est pas retransmis. C'est une espèce de conciliabule, un huis-clos, il n'y a pas de membre du gouvernement dedans, ils peuvent comme ça discuter très librement", explique Mélody Mock-Gruet, docteure en droit public et co-autrice du livre Le petit guide de l'amendement (éditions Pepper/L'Harmattan).