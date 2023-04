VIDÉO - La réforme des retraites était "nécessaire", juge Emmanuel Macron

Le chef d'État rappelle pourquoi ces modifications étaient, selon lui, essentielles. "Adoptés conformément à ce que prévoit notre constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de retraites pour notre nation. Alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions, augmenter les cotisations de ceux qui travaillent ou de ne rien faire", assure-t-il.

"Ils étaient nécessaires mais constituent un effort. Mais ils sont accompagnés de mesure de justice, d'améliorations concrètes pour ceux qui ont eu des carrières longues ou exercé des métiers les plus durs. Travailler progressivement un peu plus, c'est produire plus de richesses pour le pays. C'est ce qui nous permet d'investir pour notre quotidien et notre avenir", rappelle encore le pensionnaire de l'Élysée.