"La République est nécessaire, vitale et juste", affirme Emmanuel Macron lors de son hommage à Jean Moulin

Rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance. C'était l'un des objectifs de la journée d'Emmanuel Macron, qui en plus de la traditionnelle cérémonie du 8 mai sur les Champs-Elysées dans la matinée, s'est déplacé à Lyon dans l'après-midi pour célébrer le résistant mort il y a 80 ans, et l'ensemble de la Résistance française et des victimes de la barbarie nazie. Il y a affirmé que la République était "nécessaire, vitale et juste".