Sarah El Haïry "pas favorable" au droit de vote des étrangers pour les élections municipales

Donnant "un avis et une conviction très personnelle" et se basant sur l'expérience de ses parents, la secrétaire d'État a justifié sa décision en expliquant que pour obtenir le droit de vote, il valait mieux faire une demande de naturalisation. "Mes parents ont été naturalisés et pour participer à la vie citoyenne de notre pays, ils ont fait le choix de rentrer dans notre communauté nationale", a souligné la vice-présidente du Modem.

"L'expression démocratique du vote, moi, je pense, mais à titre personnel, et le débat arrivera à l'Assemblée au sein de la majorité, qu'il y a quelque chose de fort que de demander à entrer dans notre communauté et de faire une demande de naturalisation", a encore expliqué Sarah El Haïry, tout en assurant par ailleurs que le Service National Universel comme les services civiques étaient ouverts à tous les jeunes, quelle que soit leur nationalité, afin de créer une "unité".