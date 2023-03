Réforme des retraites : "L'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation jeudi 23 mars", annonce Laurent Berger

Et maintenant ? Laurent Berger assure vouloir continuer la mobilisation. "L’intersyndicale va poursuivre les rassemblements ce week-end, et va appeler à une prochaine journée de mobilisation interprofessionnelle jeudi 23 mars. On appelle au rassemblement dans le calme, mais on ne peut pas laisser passer cette réforme par le biais du 49.3."

En outre, Laurent Berger se dit inquiet : "On est dans une crise sociale ce soir, on est aussi dans une crise démocratique. Cette unité syndicale est solide. On a prouvé aussi dans cette unité syndicale une vraie responsabilité, un vrai sens démocratique. La responsabilité doit être des deux côtés. Je suis inquiet de comment ça peut tourner. Il est encore temps de le faire entendre au gouvernement".