Actes antisémites : Élisabeth Borne "condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles"

Depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les manifestations de haine envers les juifs "se sont intensifiées", de l'aveu même de la Première ministre. Ce mardi 31 octobre à la tribune de l'Assemblée nationale à l'occasion des Questions au gouvernement, Élisabeth Borne a vivement condamné ces actes et assuré du soutien de l'État et de sa vigilance pour protéger ses ressortissants attaqués et faire condamner les auteurs de ces actes. "Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme c'est la lâcheté, la haine de l'autre et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés", a déclaré la cheffe du gouvernement.