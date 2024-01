VIDÉO - "Au travail !", lance Emmanuel Macron au nouveau gouvernement avant le Conseil des ministres

"Le gouvernement rassemblé, au travail !", a lancé Emmanuel Macron devant les caméras, lors du premier Conseil des ministres de Gabriel Attal, ce vendredi. Les nouveaux venus Rachida Dati, Catherine Vautrin et Stéphane Séjourné étaient notamment présents. Le président de la République devrait s'exprimer "en début de semaine prochaine", indique son entourage.

"Le gouvernement rassemblé, au travail !" Devant les caméras, Emmanuel Macron a fait court, ce vendredi 12 janvier. Il recevait à l'Élysée les 14 membres de son gouvernement resserré, composé pour le moment de onze ministres de plein exercice et de trois ministres délégués. Le président de la République était assis entre Bruno Le Maire (Économie et Finances) et la recrue Catherine Vautrin (Travail, Santé et Solidarités). Face à eux, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, était installé entre Gérald Darmanin (Intérieur) et Amélie Oudéa-Castéra (Éducation nationale, Jeunesse et Sports).

"Je ne veux pas d’états d’âme, je veux des états de services"

Les autres nouveaux venus au sein du gouvernement, Stéphane Séjourné (Affaires étrangères), Rachida Dati (Culture) et Marie Lebec (Relations avec le Parlement) étaient aussi présents lors de cette réunion. Quelques propos tenus par Emmanuel Macron durant cette réunion ont également filtré. "Ce gouvernement n’a qu’un seul mot d’ordre : de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, a ainsi exhorté le chef de l'État, selon des propos recueillis par le service politique de TF1-LCI. Ce gouvernement sera celui de la discipline républicaine. Je ne veux pas d’états d’âme, je veux des états de services."

"Je ne veux pas de ministres qui administrent, je veux des ministres qui agissent, a-t-il par ailleurs insisté devant les participants à la réunion. Je ne veux pas de gestionnaires, je veux des révolutionnaires." Il a également justifié la nomination de Gabriel Attal à Matignon, à seulement 34 ans. "J’ai choisi pour la France le plus jeune Premier ministre de son histoire : ce n’est pas un risque, c’est une chance", a ainsi développé Emmanuel Macron. Le Conseil des ministres n'a duré qu'une trentaine de minutes et n'a pas été suivi d'un compte-rendu devant la presse, comme cela est de tradition.

Le chef de l'État s'exprimera "en début de semaine prochaine", dans un format qui reste à trancher, avant la déclaration de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Cette prise de parole présidentielle, pour laquelle une conférence de presse n'est pas exclue, s'inscrira dans le "rendez-vous avec la Nation" décrété par Emmanuel Macron pour janvier. La nomination d'une nouvelle salve de membres du gouvernement avec des ministres délégués et des secrétaires d'État interviendra par ailleurs d'ici à "une dizaine de jours".