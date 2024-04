Bruno Retailleau appelle les députés LR à déposer "dès que possible" une motion de censure contre le gouvernement

Bruno Retailleau a exhorté le groupe LR à l'Assemblée nationale à déposer "dès que possible" une motion de censure contre le gouvernement. "Ou on n'en parle plus" ou "on le fait", a-t-il déclaré ce mardi matin sur TF1, alors que Les Républicains menacent l'exécutif depuis des mois, sans passer à l'acte.

Ils la réclament depuis longtemps, mais elle se fait attendre. Les Républicains n'ont toujours pas déposé de motion de censure pour protester contre la dégradation des finances publiques et la politique économique du gouvernement. Ce mardi 30 avril dans "Bonjour ! La Matinale TF1", le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a appelé ses collègues de l'Assemblée, les seuls en mesure d'engager une telle procédure, à agir. "Je pense qu'il ne faut pas en parler, le moins possible, mais la faire, dès que possible", a-t-il déclaré.

"Je suis sénateur, je m'en remets au groupe LR à l'Assemblée nationale. Mais je pense que ou on n'en parle plus si on ne veut pas le faire, ou si on en parle alors on le fait", a ajouté le sénateur. "Ce n'est pas moi qui apprécierais [le bon moment] car encore une fois, ce n'est pas le Sénat qui est en capacité de voter une motion de censure", a précisé Bruno Retailleau.

LR ne votera qu'une motion déposée par son groupe

Lundi à l'issue du "débat d'orientation" budgétaire sans vote qui a ouvert la rentrée parlementaire au palais Bourbon après deux semaines de pause, le Rassemblement national a posé un ultimatum au gouvernement, indiquant que si dans 30 jours il ne se résignait pas à présenter un projet de loi de finances rectificatif, le parti déposerait une motion de censure. LFI menace le gouvernement de la même chose. LR, qui avait plutôt mis sa ligne rouge à des augmentations d'impôts après les européennes, voterait-il leurs textes ? "La seule motion de censure que nous pourrions voter ce serait une motion de censure rédigée et votée par nous-mêmes", a tranché le chef des sénateurs Les Républicains.

"La France est désormais le pays le plus mal géré d'Europe. Seules la Grèce et l'Italie font moins bien que nous. Et nous on cumule déficit public et commercial, on est les seuls en Europe", a-t-il argumenté. Selon lui, "la France, malheureusement, n'échappera pas en juin, après les européennes, à une procédure de sanction pour déficit excessif de la part de la Commission européenne".