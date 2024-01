Élisabeth Borne quitte Matignon : l'ex-Première ministre de retour à l'Assemblée ?

Élisabeth Borne a transmis les clés de Matignon à Gabriel Attal, nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron. Dans son discours, l'ex-cheffe du gouvernement a confirmé qu'elle serait "bientôt" aux côtés des parlementaires de la majorité "en tant que députée du Calvados". "Je me réjouis de continuer à servir mon pays à leurs côtés, avec détermination et exigence", a-t-elle déclaré.

Pas un adieu, juste un au revoir. Débarquée lundi soir de Matignon, Élisabeth Borne n'en a pas terminé avec la vie politique. Élue députée du Calvados en juin 2022 - condition sine qua non à sa nomination au gouvernement -, elle a confirmé ce mardi qu'elle comptait "bientôt" siéger à l'Assemblée nationale.

"Je veux dire ma reconnaissance aux parlementaires de la majorité. Dans un contexte inédit, souvent face aux attaques les plus brutales, ils ont tenu. Je serai bientôt l'une d'entre eux, en tant que députée du Calvados, et je me réjouis de continuer à servir mon pays à leurs côtés, avec détermination et exigence", a-t-elle déclaré aux côtés du nouveau Premier ministre Gabriel Attal dans la cour de Matignon lors du discours de passation.

Elle a également remercié "les parlementaires des oppositions qui ont fait le choix du dialogue et du compromis plutôt que du blocage et de l'obstruction".

"Sans chercher les coups d'éclats"

Si Élisabeth Borne a souvent fréquenté le Parlement en tant que cheffe du gouvernement, pour répondre aux questions des élus lors des QAG, discuter des propositions et projets de loi, ou déclencher un 49.3, elle n'y a encore jamais siégé en tant que députée Renaissance. Depuis les dernières élections législatives, c'est son suppléant Freddy Sertin qui occupe son siège.

Lors de son discours d'adieux à Matignon, l'ex-Première ministre s'est dite "fière" d'avoir "pendant près de sept ans, servi notre pays et nos concitoyens".

"Je n'ai jamais reculé devant aucun obstacle, aucune réforme, j'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le Président de la République", a-t-elle déclaré, jurant avoir "travaillé sans relâche, sans chercher les coups d'éclat".