VIDÉO - François Bayrou Premier ministre ? Il aurait "adoré" mais se dit "hors-jeu"

Ce procès "m'empêche d'être dans cette course" explique François Bayrou sur LCI. "Je suis assez préoccupé par la situation du pays pour vous dire que j’aurais aimé assurer ce rôle, cette mission et cette responsabilité. Mais, je suis hors-jeu", regrette-t-il, soulignant que la décision d'un éventuel remaniement revient au président de la République. Pour autant, l'élu centriste ne se considère pas dans une impasse. Cette exclusion d'office est "mieux", car elle lui permet de "parler", selon lui. "On ne pourra pas me soupçonner de parler pour des raisons personnelles ou égoïstes", avance-t-il.