VIDÉO - À l'Assemblée, Gabriel Attal assimile le RN aux "troupes" de Vladimir Poutine

Ce mardi à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a dénoncé l'éventualité évoquée par Emmanuel Macron d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, "faisant peser un risque existentiel sur 70 millions de Français". Le Premier ministre Gabriel Attal l'a rappelée à ses "fidélités" envers la Russie. "Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays", a-t-il répondu à la cheffe de file des députés RN.

Lundi, Emmanuel Macron a appelé les alliés de l'Ukraine réunis à Paris à un "sursaut" pour assurer la "défaite" de la Russie, refusant notamment d'exclure l'option d'un envoi de troupes occidentales à l'avenir. Des propos qui ont fait bondir nombre de ses opposants politiques, notamment au Rassemblement national. Alors ce mardi 27 février, lors des Questions au gouvernement, la cheffe des députés RN, Marine Le Pen, a saisi l'opportunité de questionner le Premier ministre au sujet des "propos d'une extrême gravité tenus hier soir par Emmanuel Macron".

"Sur un terrain extérieur, il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas engagés (…), il faudrait intervenir militairement avec nos soldats" "dans l'intérêt de l'humanité" alors que "les États-Unis s'y refusent", a-t-elle déclaré. "En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance", "faisant peser un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus précisément sur nos forces armées", a-t-elle poursuivi. "Je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du président de la République la voix de millions de Français dont je me fais l'écho."

"Si nous vous avions écouté à l'époque, nous n'aurions pas accompagné les Ukrainiens face à cette agression"

Le Premier ministre Gabriel Attal n'a pas manqué alors de lui rappeler ses "vraies fidélités" envers la Russie. "Vous refusez de voir que ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine qu'a engagé Vladimir Poutine, c'est aussi une guerre contre des valeurs qu'il exècre, les valeurs de la démocratie, de la liberté." "Si nous vous avions écouté à l'époque nous n'aurions pas accompagné les Ukrainiens face à cette agression", a-t-il ajouté. "Le Kremlin mise sur la lassitude et l'usure, l'oubli et la complaisance de ceux qui l'ont soutenu, défendu, voire idolâtré."

"Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie (…), c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élue en 2022, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser des Ukrainiens", a poursuivi le chef du gouvernement. "Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays, je parle de vous et de vos troupes, madame Le Pen."