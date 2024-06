La séance de questions au gouvernement a de nouveau été mouvementée, ce mardi 4 juin. Une partie des députés Insoumis, écologistes et communistes se sont habillés aux couleurs du drapeau palestinien pour montrer leur soutien à la population de Gaza. La députée LFI Rachel Keke a par ailleurs brandi un drapeau palestinien, entrainant une suspension de séance.

La situation à Gaza surgit à nouveau à l'Assemblée nationale. Ce mardi 4 juin, une partie des députés de la gauche ont montré leur soutien à la population gazaouie, qui subit depuis le 7 octobre d'incessants bombardements de la part d'Israël. Alors qu'une partie des députés Insoumis, écologistes et communistes ont revêtu du rouge, du blanc, du vert et du noir, couleurs du drapeau palestinien, la députée LFI Rachel Keke a, elle, brandi un véritable drapeau, entrainant une suspension de séance.

"Nous voulons la paix partout"

L'Insoumise a ainsi reproduit le geste de son collègue du même groupe Sébastien Delogu, la semaine dernière, suspendu deux semaines pour cette raison. La présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet, a prononcé un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Le bureau politique de l'Assemblée nationale doit par ailleurs se réunir pour décider d'une éventuelle aggravation de la sanction.

En plus de ces manifestations, les discours en soutien à Gaza se sont multipliés. "Les massacres de civils continuent sur la bande de Gaza et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamer, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement", a ainsi dénoncé le député LFI Aymeric Caron. "Nous voulons la paix partout et nous voulons que la France porte une voix claire, une voix qui permette à la diplomatie de peser. Reconnaître maintenant le peuple de Palestine, c'est accepter de peser sur le conflit", a insisté le député Liot Benjamin Saint-Huile.

"Malgré les alertes très claires de l'ONU, de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de Justice qui évoque, je cite, 'un risque plausible de génocide', le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Nétanyahou n'a pas interrompu les combats", a regretté le député PS Olivier Faure, qui a également demandé la reconnaissance d'un État palestinien.

De son côté, le ministre en charge des Affaires européennes, Jean-Noël Barrot, a rappelé la position de la France, qui est celle d'un "acheminement" vers une solution à deux États. "Cette reconnaissance n'est pas un tabou, mais elle doit être mise au service la paix", a-t-il assuré, fermant la porte à une reconnaissance immédiate d'un État de Palestine, comme ont pu le faire dernièrement l'Espagne, l'Irlande ou la Norvège.