Marche contre l'antisémitisme : Bernard Cazeneuve dénonce sur LCI "les polémiques dérisoires et minables" de LFI

"Ce qui participe à la banalisation du Front national (devenu Rassemblement national, ndlr) et le met en situation de respectabilité qu'il ne mérite pas, ce sont les outrances et l'incapacité de tous ceux qui ont une expression publique", a encore fustigé Bernard Cazeneuve, appelant le parti de Jean-Luc Mélenchon à "ne pas abaisser la politique", ni "l'abimer par des propos outranciers et ambigus." Il a également refusé de positionner LFI à gauche de l'échiquier politique. "La France insoumise n'est pas à la gauche : c'est un extrémisme qui se fonde sur un mépris des Français."