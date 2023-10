Nouvelles brigades de gendarmerie : "C'est aussi une question de réponse pénale", lance Eric Ciotti sur LCI

Pour lutter durablement contre l'insécurité et les violences, la réponse de l'État ne doit pas à ses yeux se limiter à la présence de plus d'agents en uniforme dans les rues, estime-t-il. "Il faut arrêter de penser que ce sont uniquement les gendarmes et policiers qui peuvent lutter contre la criminalité. Les gendarmes arrêtent les personnes, mais faut-il encore qu'elles soient sanctionnées et jugées. Il y a des maillons de la chaîne qui doivent être solidaires, et ça passe aussi par la responsabilité parentale."

Au-delà des questions sécuritaires, c'est une approche politique globale qu'Eric Ciotti remet en cause. Il appelle à une plus grande "autorité à l'école, dans la rue", et considère que "ce qui a été fait depuis 2012 a participé à une baisse de l'autorité, à un affaiblissement des messages de l'autorité". Une situation qu'il entend inverser, et pour laquelle il fixe un objectif clair : l'emporter en 2027. Une élection présidentielle à laquelle les Républicains devront répondre présent, insiste-t-il, et pour laquelle un certain Laurent Wauquiez commence déjà à se positionner.