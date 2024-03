VIDÉO - Pour combattre les "terroristes", l'école est la "meilleure arme", lance Gabriel Attal à Arras

Le Premier ministre s'est exprimé à Arras lundi, lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Le chef du gouvernement a insisté sur le rôle central joué par l'éducation. "Les terroristes haïssent l'école, c’est normal : l’école est la meilleure arme pour les combattre", a-t-il notamment lancé.

Gabriel Attal a présidé, ce lundi 11 mars, à Arras (Pas-de-Calais), une cérémonie d'hommage annuel aux victimes du terrorisme. Un moment solennel, dans la ville où il y a cinq mois, l'enseignant Dominique Bernard a été tué par un ancien élève radicalisé. Lors de son discours, le Premier ministre a tenu à insister sur le rôle central que doit jouer l'éducation, et sur le rempart qu'elle constitue face à l'extrémisme.

"Les terroristes haïssent l'école, c’est normal : l’école est la meilleure arme pour les combattre. L'école est notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde, de civisme, de paix et de respect", a déclaré le chef du gouvernement, prenant la parole devant plusieurs centaines d'invités. "C'est la victoire de l’école qui sonnera le glas de l'obscurantisme, de tous les obscurantismes, de l'obscurantisme islamiste" qui "veut mettre à bas notre école pour ses valeurs", a-t-il ajouté. "Nous lutterons et nous vaincrons".

Une cérémonie délocalisée pour la première fois

"L'école est notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde, de civisme, de paix et de respect", a poursuivi le premier ministre. Autant de qualités "qu'incarnait Dominique Bernard, mort parce qu'il était professeur, tombé parce qu'il voulait protéger son école, protéger les élèves".

Le choix d'Arras, décidé pour saluer la mémoire de l'enseignant Dominique Bernard, prend une dimension symbolique. Le drame de son décès avait en effet ravivé le souvenir de l'assassinat d'un autre enseignant, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Ce dernier avait été décapité près de son collège dans les Yvelines, le 16 octobre 2020, quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours dédié à la liberté d'expression.

Pour la première fois, cette cérémonie se tenait hors de Paris : d'ordinaire, Emmanuel Macron préside cet hommage aux Invalides. C'est là qu'une statue de bronze a été érigée, symbolisant la parole des victimes qui perdure même après leur mort.