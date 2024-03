VIDÉO - Logement, SNCF, climat... La Cour des comptes épingle le gouvernement

La Cour des comptes a rendu son rapport annuel sur les politiques publiques, ce mardi. L'institution a notamment taclé la "fragilité" de la trajectoire des finances publiques de l'État. Dans plusieurs domaines, elle déplore que l'adaptation au changement climatique ne soit pas assez chiffrée.

Le gouvernement doit revoir plusieurs de ses copies. Comme tous les ans, la Cour des comptes a publié, ce mardi 12 mars, son rapport annuel sur les politiques publiques. Au-delà de la maîtrise des finances publiques, l'institution s'est aussi concentrée cette année sur un autre thème : l'action publique en matière d'adaptation au changement climatique. De nombreuses recommandations ont été émises à cette occasion. TF1info vous fait le récapitulatif.

Une trajectoire des finances publiques "fragile"

De manière globale, la Cour des comptes regrette que la trajectoire de déficit public prévu par le gouvernement sur la période de 2023 à 2027 soit "fragile". Revenir en dessous d'un déficit public représentant 3% du PIB en 2027 est "peu ambitieux", a-t-elle estimé, reprochant notamment au gouvernement d'entériner "un déficit croissant de la Sécurité sociale" (à 17,2 milliards d'euros, contre 8,7 actuellement). Autre grief adressé au gouvernement : les 50 milliards d'euros d'économies nécessaires d'ici à 2027 pour tenir cet objectif ne "sont pas documentés et renvoyés à la période 2025-2027", pointe le rapport.

Une adaptation au changement climatique pas assez chiffrée

La Cour des comptes met par ailleurs en cause "l'absence de chiffrages exhaustifs et cohérents pour l'ensemble des acteurs publics" des dépenses qui seront nécessaires pour adapter la France au changement climatique. "L'évaluation des coûts actuels et futurs de l'adaptation est lacunaire, voire inexistante, faute de données suffisantes, mais également parfois d'objectifs clairs", déplorent les magistrats de l'institution, enjoignant l’État à jouer "correctement son rôle de stratège".

Certains domaines sont particulièrement ciblés. La Cour demande ainsi aux armées françaises de faire davantage d'efforts pour se décarboner et d'équiper le parc de centrales nucléaires pour mieux les adapter au réchauffement climatique.

Des changements nécessaires à la SNCF

Le rapport regrette que la SNCF manque d'outils pour évaluer "la mesure des coûts générés par le changement climatique". Plusieurs dispositifs sont déjà à la disposition du groupe ferroviaire et de son gestionnaire du réseau, SNCF Réseau, pour anticiper les fortes pluies ou les conséquences de la canicule sur l'état des rails. Mais ils ne permettent pas de "modéliser les effets du changement climatique". Certains nouveaux tracés de ligne ne prennent ainsi pas en compte certains risques, comme la hausse du niveau de la mer.

Un parc de logements pas adapté aux risques climatiques

Les villes françaises ont adopté trop "tardivement" des stratégies d'adaptation au changement climatique, souligne le rapport de la Cour des comptes. En cause ? Le "foisonnement" des stratégies inscrites au niveau local, appelant donc à "une rationalisation" pour mieux les faire correspondre avec la vision déployée sur le plan national.

Le parc de logements est lui "très majoritairement inadapté" aux risques climatiques, comme la généralisation rapide des pics de chaleur. Par ailleurs, la juridiction cible aussi certaines de ses critiques autour du parc immobilier de l'État, "un angle mort de la politique d'adaptation" climatique, selon elle. Une partie des bâtiments sont à rénover pour les protéger de risques très différents, listés par les magistrats : "températures extrêmes, tempêtes, inondations, élévation du niveau des mers (...), retrait-gonflement des sols argileux"...

Une lutte contre l'érosion côtière à développer

La lutte contre l'érosion côtière, qui grignote 20% du littoral français, doit "sortir de la logique d'expérimentation" pour passer à l'action et planifier des relocalisations de logements et d'activités, estime la Cour. Le rapport réclame un dispositif de financement "instituant une solidarité financière entre territoires littoraux et comprenant un reste à charge pour chaque collectivité financé sur ses ressources". Sur la façade atlantique, l’érosion côtière peut atteindre des niveaux "parmi les plus importants d’Europe", rappelle le texte.

Des "mesures vigoureuses" à prendre pour la santé des plus vulnérables

Malgré des actions depuis la canicule de 2003, la plus meurtrière jusqu'alors, "le nombre de décès enregistrés pendant les vagues de chaleur des étés 2020 et 2022 en France (respectivement près de 2.000 et 2.800 décès en excès) a montré que le risque sanitaire est toujours insuffisamment maîtrisé", écrit l'institution. "L’impact sanitaire des vagues de chaleur est trop souvent mesuré via les seules données de mortalité, et trop peu sous l’angle de leurs conséquences sur la santé", regrette la Cour, qui note aussi que "leurs effets à court et moyen terme sur le recours aux soins sont insuffisamment connus". Elle estime donc que "des mesures vigoureuses doivent être prises pour préserver la santé des personnes vulnérables".

Des forêts à prioriser davantage

La Cour des comptes juge "insuffisant" le soutien public à la recherche sur l'adaptation de la forêt. Elle appelle à des "regroupements forestiers" pour "améliorer l'efficacité de la gestion des forêts privées" et à un soutien renforcé aux communes forestières. Elle plaide pour une gestion par "une structure intercommunale", créée avec l'aide de l'État, qui permettrait des "économies d'échelle" dans ce domaine. Les magistrats soulignent aussi la population "trop importante" de cervidés dans les forêts.