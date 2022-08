Le barbecue "symbole de virilité" : sur LCI, Sandrine Rousseau confie en avoir "marre"

"Je dis juste qu'il va falloir travailler sur la symbolique de la viande dans la société. Là, tout le monde dit 'non, non'. (...) À un moment, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour prendre la mesure du dérèglement climatique ? C'est ça, la question. On a vécu pour la première fois cet été les effets concrets de ce dérèglement. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? La viande fait partie des gestes individuels immédiat et massif", a estimé l'économiste, habituée aux polémiques que suscitent ses propos.

"Ce qui m'ont valu le plus de critiques, c'étaient la déconstruction, les tâches domestiques et le barbecue. Ça veut dire qu'on a un problème d'une catégorie d'hommes, pas tous (...), qui refuse absolument une forme d'interrogation sur leurs pratiques et l'effet de ces pratiques sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on est obligé de toutes et tous se questionner."