VIDÉO - Le député LFI Ugo Bernalicis provoque une altercation à l'Assemblée, des sanctions réclamées

Jeudi soir, le député LFI Ugo Bernalicis a provoqué une longue altercation au sein de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le président de cette commission, Sacha Houlié, réclame des "sanctions" pour "les troubles causés".

Jeudi 30 novembre au soir, deux scènes se jouaient à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, les députés participaient à l'examen et au vote des textes déposés par La France insoumise à l'occasion de leur journée de niche parlementaire, tandis que dans une salle de travail, les membres de la commission des lois discutaient du projet de loi immigration du gouvernement. Ces derniers députés ne pouvaient donc pas participer aux débats dans l'hémicycle ni apporter leurs voix aux propositions de loi insoumises. C'est ce qui a provoqué l'incident avec Ugo Bernalicis.

En début de soirée, les membres du groupe LFI présents en commission ont réclamé à son président, Sacha Houlié (Renaissance), une suspension de séance pour pouvoir se rendre dans l'hémicycle, où était discuté un texte, issu de leur commission, relatif à la réouverture des accueils physiques des services publics. Sacha Houlié a répondu qu'il suspendrait dans la soirée, à 21h30, au moment de l'examen des amendements dans l'hémicycle.

"Il faudra me virer manu militari"

"Qu'est-ce que c’est ça ?", "intolérable", s'est alors emporté Ugo Bernalicis. Sur une vidéo filmée par un parlementaire, on voit l'élu du Nord se tenir debout au milieu de ses collègues, crier, taper du poing sur la table et pointer le doigt en direction du président de la commission. "Il faudra me virer manu militari. Il faudra employer la force physique pour me virer de cette commission", l'entend-on dire. Il reproche à Sacha Houlié de ne pas avoir fait respecter un engagement pris en conférence des Présidents de l'Assemblée, d'interrompre les commissions quand un texte issu de la commission concernée est examiné.

Selon plusieurs députés, le député Liot Christophe Naegelen et Ugo Bernalicis ont eu une brève altercation. Il y a eu "contact physique", mais "pas de violence", a relaté la députée Renaissance Caroline Abadie auprès de l'AFP. Estelle Youssouffa (Liot) a elle qualifié Ugo Bernalicis de "menaçant" envers elle. "Je suis resté debout à ma place", insiste ce dernier auprès de l'AFP, réfutant toute menace.

Sacha Houlié a regretté le "bazar incroyable" provoqué par Ugo Bernalicis et a proposé de saisir la présidente de l'Assemblée nationale pour "les troubles causés" et réclamera des "sanctions". Au palais Bourbon, les sanctions vont du simple rappel à l'ordre à la censure avec exclusion temporaire.