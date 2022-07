Le fort de Brégançon, histoire d'une résidence présidentielle

Les présidents s'y succèdent, avec plus ou moins de régularité. Georges Pompidou et son épouse y séjournaient régulièrement. Son successeur Valéry Giscard d'Estaing, qui voyait Brégançon comme "un lieu de silence et de réflexion", avait chaque année le même programme : une semaine pendant l'été, deux jours à la Pentecôte et un week-end l'hiver.

François Mitterrand est le premier président de la Ve République à déserter le fort, à l'exception d'une très médiatique rencontre avec le chancelier Allemand Helmut Kohl en 1985 (voir vidéo en tête de cet article). Jacques Chirac y appréciait particulièrement les bains de foules : une archive le montre d'ailleurs accueilli en rockstar à la sortie de la messe. Nicolas Sarkozy et François Hollande s'y rendront à quelques reprises pendant leurs mandats, mais beaucoup moins que leurs prédécesseurs.