Le gouvernement pense à une nouvelle loi "anti-casseurs", 4 ans après la censure partielle de la précédente

Elle instaurait le délit de dissimulation du visage sans motif légitime en manifestation et autorisait les fouilles de sacs et de véhicules, dans et aux abords des cortèges. Aussi, selon le principe du "casseur payeur", le texte prévoyait la possibilité pour l’État de se retourner contre les auteurs des dommages. En revanche, le Conseil constitutionnel avait censuré la mesure permettant aux préfets de prononcer des interdictions administratives de manifester, sur le modèle des interdictions administratives de stade sanctionnant les supporters de foot violents. Il avait estimé que cette disposition portait "au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée".

Pourtant, cet aspect a été remis sur la table récemment, notamment par le syndicat Unité-SGP après les violences lors du 1er mai. "Combien de blessés et de drames dans nos rangs, avant de doter les policiers d'outils légaux interdisant à ces criminels d'accéder à toute manifestation ou rassemblement ?", a-t-il demandé. Au moment des manifestations contre les mégabassines de Sainte-Soline, le syndicat Alliance, classé à droite, avait réclamé à Gérald Darmanin "les moyens juridiques et techniques de prévenir les violences lors des manifestations et de sanctionner leurs auteurs". "Oui, il faudra revenir sur la loi anticasseurs", avait alors approuvé le ministre de l'Intérieur.

Mardi, le locataire de Beauvau avait renouvelé sa volonté d'écrire un nouveau texte, réclamant "les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre". À défaut de pouvoir leur interdire l'accès aux cortèges ?