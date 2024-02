VIDÉO - Le mandat d'Emmanuel Macron est "à un point de rupture", estime Nicolas Dupont-Aignan sur LCI

Nicolas Dupont-Aignan était l’invité de L'événement du dimanche LCI, ce 25 février. Le député de l’Essonne estime qu’Emmanuel Macron doit s’en remettre aux urnes. "Il n'y a que deux solutions : le référendum et la dissolution", estime-t-il.

Au lendemain de la visite mouvementée d’Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture, à Paris, Nicolas Dupont-Aignan estime que cela illustre la colère de la société française, plus profonde que celle du monde agricole. Invité de "L’Événement du Dimanche" ce 25 février, le député de l’Essonne ne condamne pas fermement les violences perpétrées samedi à l’ouverture de l’événement : "Quand vous mettez de l’huile sur le feu par des déclarations méprisantes, quand vous vous moquez du monde pendant des années, à force de tirer sur la corde, elle casse. On est à un point de rupture".

Nicolas Dupont-Aignan espère la dissolution de l'Assemblée

Pour Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron "est en train de mettre le pays à bout. L’enjeu aujourd’hui est de savoir s’il peut rester au pouvoir. Quand un président ne peut plus sortir sans avoir une dizaine de CRS autour de lui..." Les images qui resteront de l'inauguration de ce Salon de l'agriculture seront celles d'un chef de l'État déambulant dans des allées quasi vides et de CRS et gendarme mobiles tentant de contenir des agriculteurs en colère.

Ainsi, le président de Debout la France, qui reste flou sur sa volonté d’être candidat aux élections européennes, voit seulement deux alternatives à la situation politique, qui figurent dans la Constitution… avec une préférence pour la seconde : "Quand on a une situation politique ingérable, il n’y a que deux solutions : le référendum et la dissolution". La logique de Nicolas Dupont-Aignan est la suivante, "si le président est aussi sûr de sa politique, il ne doit pas avoir peur du peuple".