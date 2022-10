Le marathon de la dernière chance pour le gouvernement

Edouard Philippe va recevoir les 25 et 26 novembre tous les syndicats et le patronat. Selon Olivier Mazerolle, "pour le 5 décembre, la messe est dite". Le Premier ministre "va confirmer en réalité la volonté du gouvernement de faire travailler les Français plus longtemps". Il tentera "de dissuader" la population "d'apporter leur appui à ces mouvements de grève". Découvrez également la raison pour laquelle l'Etat peine à convaincre les femmes.



Ce dimanche 24 novembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous parle de la négociation entre Edouard Philippe, les syndicats et le patronat. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.