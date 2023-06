VIDÉO - Éric Dupond-Moretti appelle sur LCI à une "justice de l'amiable" pour "éviter la castagne"

Une question de moyens mais aussi de doctrine. Alors que son projet de réforme de la justice a reçu le feu vert du Sénat, le plus dur commence pour le texte, qui doit passer devant l'Assemblée nationale à partir du 21 juin prochain. "Ce que les Français expriment, c'est que la justice est trop longue et ils ont raison. Nous nous engageons pour 1500 magistrats de plus, 1500 greffiers de plus et des contractuels qui vont être pérennisés", assure Éric Dupond-Moretti, ce dimanche, sur le plateau de LCI. "Avec plus de personnel, c'est une justice rendue plus rapidement. Il y a aussi un volet simplification de la procédure, [...] on veut une justice plus simple, plus rapide et plus protectrice de nos compatriotes", assène-t-il.