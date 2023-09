Olivier Véran entame une tournée dans les villes RN pour parler à ses électeurs

Son entourage s'en défend, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un déplacement officiel et non d'une visite militante, qu'Olivier Véran n'y va pas dans l'intention de s'opposer frontalement aux électeurs RN. "La démocratie, c'est le débat, il faut écouter tout le monde, y compris ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Parler aux électeurs qui votent RN c'est important", insiste-t-il auprès de TF1info, constatant que "peu voire pas de ministres se déplacent dans ces villes RN" alors qu'"aucun territoire ne doit être abandonné" par l'exécutif. En vue des prochaines échéances électorales - européennes en 2024 et présidentielle en 2027 - le gouvernement a à cœur de comprendre ce qui pousse les Français à voter pour le Rassemblement national.

Du côté du Rassemblement national, on dénonce l'"opération de communication" d'un ministre venant "pour brasser du vent". Le maire RN de Beaucaire Julien Sanchez ne croit pas non plus au caractère non-militant de la visite. "Au lieu de résoudre les nombreux problèmes des Français aggravés par son gouvernement (pouvoir d’achat, logement, sécurité, immigration…), Olivier Veran verse donc hélas dans la basse politique dans un déplacement partisan inutile payé par l’État et non par son parti", dénonce-t-il dans un communiqué.