Le Pen : le clan au bord de la division

Énième épisode d'une longue saga familiale. Celle qui avait chassé son père de son propre parti subit elle-même depuis plusieurs années, les affronts de sa nièce, comme cette pique en septembre dernier. "Je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué". C'était à Budapest où Marion Maréchal s'affichait même au coté d'Eric Zemmour. Et ce n'est pas seulement une affaire de famille. Derrière leur désaccord, il y a une divergence idéologique. Pour Jean-Yves Camus, politologue et codirecteur de l'Observatoire des radicalités, "Marion Maréchal, c'est une droite libérale, conservatrice, voire libérale réactionnaire. Marine Le Pen, c'est une droite à la fois nationaliste, souverainiste, et on va dire plus sociale".