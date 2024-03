"Le président fait peur" : Macron étrillé par l'opposition après son interview sur la guerre en Ukraine

Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à TF1 et France 2 jeudi soir, au sujet de la guerre en Ukraine. Le président des Républicains, Eric Ciotti, a accusé le président de la République de "souffler sur les braises d'un potentiel conflit mondial". "Si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même", a de son côté étrillé le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Il n'a pas convaincu ses opposants. Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à TF1 et France 2 jeudi soir, au sujet de la guerre en Ukraine. Le président s'est notamment dit "prêt à répondre" à "l'escalade russe" lors de cette interview. Des déclarations qui ont fait grincer les dents d'Eric Ciotti, le patron des Républicains, sur son compte du réseau social X. "Veut-il faire la guerre à la Russie ou occuper l'espace politique en pleine campagne des européennes, a-t-il ainsi questionné, à trois mois du scrutin. Soutenir l’Ukraine, oui. Souffler sur les braises d’un potentiel conflit mondial à des fins électorales, non."

Macron "veut nous mener à la guerre", dit Le Pen

De leur côté, plusieurs personnalités du Rassemblement national ont aussi taclé Emmanuel Macron sur le même registre. "En prenant la parole sans but précis, Emmanuel Macron utilise en fait le sujet douloureux de la guerre en Ukraine à des fins de politique intérieure, en pleine élection, a pointé le président du parti et tête de liste au scrutin européen, Jordan Bardella. Cette forme de légèreté, d’irresponsabilité et de cynisme a de quoi inquiéter les Français."

"Jusqu’à présent, nous savions qu’Emmanuel Macron nous menait au chaos, depuis hier soir, nous savons qu’il veut aussi nous mener à la guerre !", a lancé l'ex-triple candidate à la présidentielle Marine Le Pen sur X. L'ex-patronne du parti d'extrême droite regrette le "détachement" du président lors de son échange avec les journalistes. "Monsieur Macron a préféré faire de la politique politicienne, il n'a répondu à aucune des questions importantes", s'est pour sa part agacé le député RN Jean-Philippe Tanguy ce vendredi, dans "En Toute Franchise", l'interview politique de la matinale de TF1.

Un président "irresponsable" et "cynique, selon Roussel

À gauche, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a, lui aussi, mis en garde : "Si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même. Ceux qui veulent la paix préparent la paix. Lui non." "Le président fait peur", a-t-il par ailleurs estimé, alors que le président de la République a évoqué une guerre "existentielle pour notre Europe et pour la France".

"Macron n’a pas rassuré, a aussi estimé la cheffe des Écologistes Marine Tondelier. En réalité, la France est isolée diplomatiquement." Le patron des communistes Fabien Roussel a, lui, fustigé "l'irresponsabilité et le cynisme" du président de la République, "poussés à leur paroxysme". Selon l'ancien candidat à la présidentielle, il serait "prêt à déclarer la guerre à la Russie" pour "masquer son échec en France".

Lors de son entretien jeudi soir, Emmanuel Macron a assumé vouloir continuer à soutenir de manière toujours aussi importante le pays dirigé par Volodymyr Zelensky. "Si on laisse l'Ukraine seule, si on laisse l'Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne", a-t-il notamment averti.