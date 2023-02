Le projet de loi sur l'immigration en Conseil des ministres, le nouveau chantier explosif de l'exécutif

En pleine bataille des retraites, l'exécutif ouvre un nouveau chantier qui promet d'être tout aussi explosif : un projet de loi sur l'immigration est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Et il suscite déjà des crispations chez les oppositions, à droite comme à gauche. Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation massive contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron entend maintenir le tempo de l'action gouvernementale et de son deuxième quinquennat. Et, si possible, faire diversion. "L'immigration reste un sujet majeur de préoccupation des Français", esquisse un cadre de la majorité auprès de l'AFP.

Le texte prévoit une série de mesures pour faciliter les expulsions, surtout des étrangers "délinquants", une réforme du droit d'asile et un volet intégration, notamment la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les "métiers en tension" (restauration, bâtiment...) où les employeurs peinent à embaucher. "Il faut de la fermeté et de l'humanité (...) On ne peut pas accueillir tout le monde", résumait Emmanuel Macron en décembre dans Le Parisien, tout en appelant à "intégrer plus vite et mieux" ceux qui obtiennent l'asile.