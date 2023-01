Les détails de la réforme des retraites connus, que va-t-il se passer maintenant ?

Tout d'abord parce qu'il permet au gouvernement d'enclencher l'article 49.3 de la Constitution et donc de faire adopter le texte sans vote et sans étude ou discussion d'amendements. Aussi, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale n'ont pas l'obligation d'être étudiés en commission, contrairement aux projets ou propositions de loi classiques. Cela permet de gagner six semaines, la Constitution imposant ce délai entre la discussion d'un texte en séance en première lecture et son dépôt à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

S'il recourt au 49.3 pour ce projet de loi, le gouvernement est également certain que les deux assemblées votent des textes identiques, évitant une navette parlementaire et la composition d'une commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les deux chambres. Là encore, cela permet de gagner du temps.