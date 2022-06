Législatives : Eric Zemmour regrette l'absence d'alliance entre Reconquête, LR et le RN

"Moi, mes seuls adversaires, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron", a surenchéri l'ancien candidat à la présidentielle. Il a d'ailleurs renvoyé dos à dos les deux personnalités politiques en assurant qu'il ne choisirait pas en cas de qualification au second tour des législatives. Par contre, si des candidats RN sont qualifiés au second tour devant des candidats Reconquête !, Eric Zemmour a assuré qu'il appellerait ses représentants à "prendre leurs responsabilités". "Évidemment, j'attends la même chose du RN, et des LR aussi", a cependant prévenu celui qui s'est lancé en politique l'année dernière.