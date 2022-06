Législatives 2022 : les enseignements du premier tour

Désormais, il faudrait que la gauche l'emporte là où elle s'est qualifiée dans plus de sept cas sur dix afin d'avoir une majorité absolue. C'est énorme et une performance inimaginable, vu l’absence de réserves de voix. Avoir une majorité absolue n'est pas également chose facile du côté du président de la République. Pour cause, c'est pratiquement le même chiffre que pour la gauche.