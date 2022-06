Législatives : Emmanuel Macron appelle les électeurs à lui donner "une majorité solide"

Une allocution solennelle depuis le tarmac de l’aéroport d’Orly. C’est sous cette forme inédite qu’Emmanuel Macron a appelé les Français à lui donner "une majorité solide", mardi, avant que son avion ne s’envole pour l’Europe de l’Est, destination la Roumanie.

Évoquant la crise internationale et ses conséquences sur le pouvoir d’achat, qui promettent "des mois difficiles", le chef de l’État a lancé un appel direct aux électeurs en vue du second tour. "Dans ces temps troublés, le choix que vous aurez à faire ce dimanche sera plus crucial que jamais", a-t-il estimé.