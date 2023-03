VIDÉO - Législatives partielles : des affiches de campagne retouchées avec Photoshop ?

Mais elle n'est pas la seule dans ce parti à essuyer des soupçons de retouche. Pour les aspirantes députées Samira Herbal (candidate pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest) et Tatiana Boteva Malo (Amérique latine et Caraïbes), la différence est aussi flagrante entre une précédente photo et la toute nouvelle : visage plus souriant, cheveux plus longs, grain de peau lissé... Pour autant, il n'est pas interdit de retoucher des images utilisées pour une campagne politique, révèle Libération. Et c'est d'ailleurs une pratique courante, mais reste à réussir à bien doser ces modifications, au risque qu'elles soient repérées. Juliette de Causans déplore toutefois auprès du journal faire l'objet de harcèlement depuis que son affiche a été épinglée.