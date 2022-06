Législatives : vers une majorité étriquée pour Emmanuel Macron ?

Pour l’hémicycle, même les sondeurs veulent attendre le second tour. Pour Emmanuel Macron, rien ne garantit aujourd'hui la majorité absolue. Si cela se confirme pour le second tour, cela l'obligerait à pouvoir, vouloir et devoir négocier avec la gauche ou avec la droite pour avoir un certain nombre de sièges dans l'hémicycle. De même, il va devoir composer avec ses alliés, que ce soit ceux du Modem, d'Horizons d’Édouard Philippe ou ceux de François Bayrou. Une situation qui leur permettra de dire qu'ils sont indispensables dans le futur quinquennat. Qu'en est-il pour la Nupes ?