VIDÉO - "Les braises couvent toujours" : six mois après les émeutes, les craintes du maire de l'Haÿ les Roses

Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, relate dans un livre comment il a vécu le 2 juillet au soir, quand sa maison a été prise de force par les émeutiers. "Il y a cette crainte que cela puisse recommencer", a reconnu le maire sur TF1.

"Tout cela nous change". Vincent Jeanbrun, le maire LR de l'Haÿ les Roses dont le domicile avait été attaqué pendant les émeutes cet été, a évoqué ce mardi sur TF1 "ce choc, cette déflagration".

"Le feu s'est éteint mais les braises couvent toujours. Cela peut recommencer à tout moment. Et cela pourrait même être pire : ceux qui ont testé la République ont vu qu'elle n'a pas réagi", a raconté dans "Bonjour ! La matinale TF1" le maire. Depuis, ce dernier et sa famille se sont "relevés". Sans pour autant oublier : "On ne vit pas au quotidien dans la peur. Mais il y a cette crainte que cela puisse recommencer."

Une minorité qui "dégrade, attaque la République"

Vincent Jeanbrun regrette que, plusieurs mois après les émeutes, "ceux qui ont attaqué (sa) maison, ceux qui ont participé, soient en liberté." "L'État a une forme d'impuissance. Il y a très peu de moyens, un cadre légal contraint".

Auteur d'un livre intitulé Les deux France. Celle du sursaut, celle du chaos, le maire a expliqué pourquoi avoir choisi ce mot. "La France du chaos, c'est celle des adversaires qui veulent mettre à bas la République." Selon Vincent Jeanbrun, il s'agit d'une minorité qui "dégrade, attaque la République. Des caïds, des gangs, mais aussi ceux qui veulent détruire idéologiquement – je pense aux séparatistes-, il faut les combattre. Et nous allons gagner, car ils sont un tout petit nombre. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 67 millions de personnes à les défendre."

"Quand j'entends parler de sursaut, cela me va", a ajouté l'édile. "Maintenant, il faut parler au-delà des mots : sur le terrain, on n'a pas vu la différence. J'attends des actes. On ne peut pas faire comme si cela ne s'était pas passé. Il faut adapter notre Droit à ces phénomènes nouveaux."