VIDÉO - Les écologistes revendiquent un "message politique et positif" : qu'est-ce que la "booty therapy" ?

Réunis samedi à Paris pour le lancement de leur campagne européenne, les écologistes se sont adonnés collectivement à une "booty therapy" qui a beaucoup fait parler. Les cadres du parti ont défendu les bienfaits personnels de cette "thérapie par les fesses" et son caractère politique et revendicatif. Mais de quoi s'agit-il ?

Voilà deux jours que le meeting de lancement de la campagne des écologistes pour les élections européennes est raillé. Samedi 2 décembre, ils étaient tous réunis à Paris à l'initiative de la tête de liste Marie Toussaint, en présence de cadres du parti comme sa présidente Marine Tondelier, la députée Sandrine Rousseau, le sénateur Yannick Jadot et le maire de Grenoble Eric Piolle. Mais plus que les discours ou éléments de programme, c'est la "booty therapy" qui leur a été proposée qui continue de faire couler beaucoup d'encre.

Face aux moqueries et aux commentaires sexistes qui ont accompagné la diffusion des images des danseuses venues faire une démonstration de leur art sur scène, des écologistes ont pris la parole pour expliquer l'histoire de cette danse. À des internautes sur X (ex-Twitter) qui estimaient que le parti avait perdu sa "ligne féministe" en faisant danser sur cette scène "des femmes à moitié nues", Sandrine Rousseau a répondu qu'il s'agissait du contraire. "Ce sont des femmes qui dansent pour se donner de la puissance, se réparer. Cette danse est populaire, issue de la guerre civile en Côte d’Ivoire, effectuée pour soutenir une tête de liste femme."

Thérapie intime et objet politique

Dans une série de messages publiés sur le même réseau social, la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier rappelle que la "Booty therapy" a été créée par la chorégraphe Maïmouna Coulibaly pour aider hommes, femmes et minorités de genre à "accepter [leur] physique", "assumer [leur] histoire", "relâcher leurs émotions et guérir une partie de leurs traumas et épreuves à travers des exercices collectifs". Maïmouna Coulibaly, autrice de "Je me relève", a pensé cette thérapie pour surmonter une excision à 4 ans, des viols et des agressions sexuelles subis tous au long de sa vie. S'il s'agit d'un moyen d'exprimer sa colère, la pionnière assume aussi d'en avoir fait un objet politique pour permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public.

Le happening de Maïmouna Coulibaly et de ses "bootykilleuses" en novembre 2021 lors d'une marche contre les violences sexistes et sexuelles - allongées au sol, les fesses en l'air - avait déjà attiré les critiques en anti-féminisme, les danseuses étant accusées de véhiculer une image avilissante et hypersexualisée de la femme. "Les hommes peuvent parader torse nu dans la rue – où ils disposent d’espaces de musculation – sans susciter de polémique. Mais il suffit de deux mouvements de bassin dans la rue pour être lynchées en ligne", avait répondu la chorégraphe au Monde. "Bouger son bassin n’a pas forcément pour but d’aguicher les hommes. Libérons-nous du regard masculin sur nos corps !"

La déflagration Miley Cyrus

La "Booty therapy" met en avant le twerk, contraction de twist et de jerk. Il s'agit d'une danse née à la Nouvelle-Orléans dans les années 1990 dans les communautés afro-américaines, mais qui trouve ses origines dans des danses traditionnelles de Côte d’Ivoire et du Congo, notamment pour célébrer la déesse de la fertilité. Le twerk a été rendu mondialement connu en 2013 via la chanteuse américaine Miley Cyrus, qui avait choqué en twerkant contre l'entrejambe du chanteur américain Robin Thicke aux MTV Video Music Awards. Aujourd'hui, les chanteuses Cardi B, Nicki Minaj, Rosalia ou Aya Nakamura s'y adonnent dans leurs clips ou sur scène, assumant et revendiquant d'associer féminisme et hypersexualisation.