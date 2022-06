Législatives : plus de majorité absolue, le RN devant LFI... Les nouveaux rapports de force à l’Assemblée

Au sein de la majorité, pour le moment, on trouve 170 députés de Renaissance (ex-LaREM), 47 du MoDem et 29 d'Horizons, le parti d'Edouard Philippe. Au rang des ministres candidats, 15 se présentaient. C'est le soulagement pour Clément Beaune et Stanislas Guerini, gagnants avec une courte tête. En revanche, trois échouent, dont Amélie de Montchalin à la Transition écologique et Brigitte Bourguignon à la Santé, qui devront démissionner, comme le veut la règle. D'autres figures de la majorité sont aussi déçues, comme Christophe Castaner et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

L'hémicycle est désormais formé par trois blocs, dont la coalition de gauche Nupes, emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera pas Premier ministre car il n'a pas décroché de majorité, mais obtient 131 députés élus, dont - pour le moment - 72 LFI, 26 socialistes et 23 écologistes. "On pourra contrecarrer les plans de Macron", savourait un jeune soutien de Jean-Luc Mélenchon après le verdict des urnes, dimanche.