Les partis pris : "Allemagne, l'increvable antisémitisme ", "Marine Le Pen remporte la mise" et "Dénatalité, le grand déclassement"

Le Japon décroche de la troisième place des économies mondiale, mais pas seulement. Il y a également la démographie qui est un déterminisme de l'économie, selon Pascal Perri. Il expose son point de vue sur l'écart de population entre l'Allemagne et le Japon, avec 83 millions d'habitants contre 125 millions, alors que le PIB du premier dépasse celui du pays du soleil levant. Il explique le recul japonais par des ratés industriels et un effondrement démographique, marqué par l'extrême vieillissement de la population. Le Japon perd ainsi un million d'habitants par an. Pour conclure son parti pris, Pascal Perri estime que "moins de naissances et à terme moins d'actif, c'est donc la conséquence d'une importation de la main-d'oeuvre ou à défaut l'appauvrissement".