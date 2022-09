Les partis pris : "Allocs, le suicide politique de Roussel", "Économie, optimiste malgré tout" et "Suède, l'extrême-droite prête à gagner"

Sur le plan économique, malgré les mauvaises nouvelles, François Lenglet se dit optimiste. "La fin du monde est remise à plus tard", lance-t-il. Bruno Le Maire a affirmé ce lundi que l'économie française résiste. Et pour François Lenglet, le ministre "a tout à fait raison". Et pour appuyer son avis, il évoque les chiffres de la création d'emplois, les carnets de commandes qui sont pleins, le pouvoir d'achat français qui résiste, et les prix qui sont plus bas en France. Il attribue "la relative bonne santé de l'économie française" à Bruno Le Maire et à la dette publique.