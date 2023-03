Les partis pris : "Après Macron, et si c'était Castex ?", "Dépenses publiques, tout ça pour ça" et "Fox News, l'incroyable scandale"

Alors qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se présenter à la présidentielle, voilà maintenant que l'hypothèse Jean Castex surgit. Pour Hervé Gattegno, "cela fait quelques mois que ça se dit dans le petit monde politique et ce matin, Le Figaro met les pieds dans le plat avec un grand article, qui est annoncé en Une et qui révèle donc que l'hypothèse Castex agite le macronisme". "Sur le fond, Jean Castex a des atouts et des handicaps pour être un présidentiable", souligne-t-il. Et de conclure, "oui, Jean Castex a un potentiel de présidentiable... À condition qu'il le veuille vraiment... Si pour barrer la route à trois personnalités issues de droite, l'aile gauche de la macronie va chercher une quatrième personnalité venue de la droite, ce que décidément le macronisme penche sérieusement à droite".