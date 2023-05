Les partis pris : "Batteries, on assume le protectionnisme", "Influenceurs, enfin une loi au far west" et "Trump (re) touché... mais pas coulé"

Emmanuel Macron va annoncer jeudi une réforme du système du bonus électrique pour l'achat des voitures "électriques" en France. Cela va aboutir très concrètement à réserver le bonus aux voitures fabriquées en France ou en Europe, et plus en Chine, plus aux Etats-Unis ou ailleurs. Il élimine donc les voitures fabriquées en Chine, précise Dominique Seux. Cela consiste à réserver la prime de 5 000 à 7 000 euros à des voitures dont les batteries auront été faites en France ou en Europe. À partir du 1er janvier 2024, pour bénéficier du bonus, il faudra que la batterie fût fabriquée dans des conditions qui utilisent l'électricité propre, pas avec du charbon, mais avec des renouvelables ou du nucléaire. "Un seuil d'intensité carbone a été fixé, dont le but est d'éliminer la Chine", indique Dominique. Il estime que c'est un virage idéologique très intéressant.