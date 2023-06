Les partis pris : "Berlusconi, populiste, mais populaire", “Des recettes pour sauver la démocratie" et "La guerre agricole aura-t-elle lieu ?"

La tribune, portant sur la démocratie française et les maux dont elle souffre, publiée ce lundi matin dans le Figaro a beaucoup intéressé Jean-Michel Apathie. Il n’est pas d’accord avec l'analyse d’Olivier Babeau, de Chloé Morin et de Nicolas Bouzou disant que la crise démocratique est une crise d'efficacité, beaucoup plus qu’une crise de la représentativité. Toujours selon Apathie, les mesures que ces derniers ont proposées ne sont pas adaptées à la crise dont nous vivons déjà et que nous allons vivre dans les prochaines années.