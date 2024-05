Les partis pris : "Bernard Pivot, un âge d'or ?", "Le retour de l'inflation " et "Niger, l'étrange colocation militaire"

Tous les soirs, Ruth Ulkrief, Marc Touati et Grégory Philipps donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Le journaliste et écrivain français Bernard Pivot est décédé ce lundi 6 mai à l'âge de 89 ans. Il est connu pour son rôle d'animateur de l'émission "Apostrophes" sur Antenne 2 dans les années 1970 et 1980, évoqué comme l'âge d'or de la télévision. Pour Ruth Elkrief, "C'était la Culture et la Littérature ouvertes à tous".

L'inflation française en avril est au plus bas depuis septembre 2021 avec un chiffre de 2,2%. Cependant, les prix continuent d'augmenter, avec 1,8% d'augmentation sur les trois derniers mois. Selon Marc Touati, "L'inflation n'a pas dit son dernier mot". Il souligne que la baisse de l'inflation ne veut pas dire la baisse des prix.

Des militaires russes ont pénétré dans la base aérienne 101 au Niger qui abrite des troupes américaines. Cette situation est la conséquence de la décision de la junte nigérienne d'expulser les forces américaines du pays. Grégory Philipps conclut que les Russes prennent position dès lors qu'un vide s'installe. En ce moment, Moscou développe des relations avec les pays africains dans tous les domaines, ajoute-t-il

