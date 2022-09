Les partis pris : " Conseil national, que faut-il refonder ", " L'étonnant succès du tourisme français ", " Biden rallume la mèche ", " Faut-il un "Mee Too" du 3ème âge " ?

Pour N'Fanteh Minteh, le "Mee Too" du 3ème âge a commencé. Et ce n'est que le début avec le licenciement de la présentatrice Lisa LaFlamme, 58 ans, au Canada, par une grande chaîne de télévision nationale. Soupçonnée de l'avoir licencié pour ses cheveux gris, la chaîne CTV News a fait un démenti. Depuis, cette journaliste continue de recevoir une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Mais les cheveux gris ne sont qu'une partie de l'iceberg. Il va falloir aussi libérer la parole sur les rites, la sexualité quand on vieillit.