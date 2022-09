Les partis pris : "Corridas, bientôt la fin ?", "voitures électriques, un virage raté", "Le retour des sous-marins australiens" et "La Petite Sirène noire, une révolution"

Un an après la rupture du "contrat du siècle" avec Paris, Canberra cherche des alternatives pour éviter une "rupture capacitaire" de sa marine. En effet, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont pas encore en mesure de lui livrer de sous-marins. Catherine Jentile estime que c'est un beau retour de situation pour la France. "Cela nous enseigne qu'il ne faut jamais désespérer et que la morale peut s'insinuer dans les relations internationales", a-t-elle ajouté.