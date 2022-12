Les partis pris : "Coupures : sans EPR, ce n'est qu'un début", "Robocop dans les rues de San Francisco" et "Covid, ne pas tout attendre de l'État"

Jean-Michel Aphatie s'est intéressé à l'arrivée de la neuvième vague de Covid-19. "Le gouvernement, visiblement, ne veut pas rendre le masque obligatoire. Après tout, nous sommes des citoyens, on nous parle comme des adultes. Donc, ce n'est pas mal. L'image du gouvernement masqué, ça veut dire que probablement, il sera sain dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de conseiller aux gens de porter le masque", précise-t-il. "Donc, le port du masque, on y retourne et le gouvernement, visiblement, voudrait qu'on y aille tout seul sans qu'il nous y oblige... Il a raison d'essayer et je trouve que c'est une belle démarche", ajoute-t-il. Et de conclure, "nous, on a un vaccin et on hésite à se faire vacciner. Voilà, c'est la France. Bravo !".