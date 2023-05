Les partis pris : "Darmanin ne devrait pas dire ça", "Halte au catastrophisme économique !" et "Charles III, un roi mis au défi"

Dominique Seux s'est penché sur le regard extérieur de notre situation globale. Les Journaux "The Economist" et "The Guardian" se font leurs opinions, de façons variées, mais se ressemblent sur l'affirmation que "Les Français sont bizarres et incompréhensibles". La situation dans laquelle nous sommes est infiniment meilleure que ce que nous croyons, pensent les Anglais. "Ce n'est pas la réalité des choses que nous voyons quand on regarde les chiffres". Il y a moins d'inégalité entre les Français, l'espérance de vie est plus longue, ou encore, le taux de chômage en baisse. En somme, on a un regard extérieur qui est "intéressant, qu'il faut entendre", peut-être pour baisser un peu la pression. "Regardons quand même les données et arrêtons de penser en permanence que tout va mal", insiste-t-il.