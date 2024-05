Les partis pris : "Débat/Le Pen, l'omniprésent président", "Protectionnisme, réveillons-nous !" et "Tunis, la dictature ... jusqu'à la piscine"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Dans une déclaration à l'AFP ce dimanche 12 mai, soir, Marine Le Pen a fait savoir qu'elle était prête à débattre contre Emmanuel Macron, mais bien après le scrutin du 9 juin prochain. Effectivement, dans les sondages, le candidat RN, Jordan Bardella, est à 32%, alors que la tête de liste, Valérie Hayer, recueille, 17% des intentions de vote. Pour Ruth Elkrief, le débat ne changerait pas le vote.

On a beaucoup parlé de l’enquête sur les subventions aux voitures électriques originaires de Chine, mais au mois d’avril, la Commission européenne a lancé des enquêtes sur les panneaux solaires. Et aux États-Unis, on impose des taxes à 100% sur les voitures électriques. “De part et d’autre de l'Atlantique, ça se tend un peu avec la Chine” disait François Lenglet.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a rendu une décision de non-conformité « définitive » et « avec effet immédiat » à l'encontre de la Tunisie pour « son incapacité à intégrer pleinement la version 2021 du Code mondial antidopage dans son système juridique ». Parmi les sanctions, il y a l'interdiction de hisser le drapeau lors des événements sportifs. À l'occasion des Tunisian Open Masters dans la banlieue sud de Tunis, le drapeau accroché au mur de la piscine olympique de Radès, a été couvert par un morceau de tissu. Face à cela, le président Kaïs Saïed, dénonce un « crime odieux ». Pour Abnousse Shalmani, on est passé du régime autocratique au régime autocratique paranoïa complotiste.

