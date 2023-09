Les partis pris : "E. Macron le joue Français moyen", "Quoi qu'il en coûte, l'effet boomerang" et "Niger, la pari manqué de la France"

Lors de son interview hier soir, dans le JT de 20H, le président de la République a présenté les grandes lignes de son projet en faveur de la transition écologique. Parmi elles, "continuer l'électrification des véhicules". "On doit pousser nos ménages à céder les vieux diesels pour aller plus vers de l'hybride et de l'électrique. En France, on aime la bagnole. Moi, je l'adore", a-t-il déclaré. Selon Arlette Chabot, "il a bien compris comment il fallait parler... Pour parler aux classes populaires, on prend les mots de la classe populaire".