Les partis pris : “E. Macron/R. Sunak, amicalement votre”, “E. Macron aux syndicats, ‘circulez’...”, “Pour économiser, il faut simplifier”, “La cité idéale d’Elon Musk”

Comme chaque année, le rapport de la Cour des comptes porte sur l'endettement, le gaspillage, les fraudes sociales et fiscales. Mais pour Nicolas Bouzou, on a un tel empilement de normes, de lois et de réglementations, que notre État est occupé à faire respecter tout cela. Il faut donc, selon lui, s’attaquer véritablement à la question de la simplification de normes, de la gestion de ressources humaines au sein de l’État, et regarder beaucoup plus la question de la numérisation.