Les partis pris : "Économie de guerre, c'est poussif", "Laïcité, le combat continue", et "Aide pour Gaza, l'impuissance"

La France et l'Europe peinent-elles à soutenir militairement l'Ukraine? "Nous n'avons pas une industrie de défense adaptée à une guerre de haute intensité territoriale que nous ne nous apprêtons pas à mener pour nous-même", a déclaré Emmanuel Macron lors de son interview aux JT de TF1 et France 2. Pour Dominique Seux, on a un vrai problème en France et en Occident sur la capacité à livrer des armements à l'Ukraine depuis le début de la guerre.

La loi interdisant le port de signes religieux ostensibles à l’école a maintenant 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, cette loi fait toujours l'objet de quelques transgressions et de contestation. Selon un sondage de l'Institut Kantar, 60% des personnes entre 18 ans et 30 ans pensent que la laïcité est instrumentalisée pour dénigrer les musulmans. Arlette Chabot souligne que la laïcité est une spécialité française, ainsi le combat continue.

L'ONU craint une famine à Gaza à cause du blocage des camions d'aides humanitaires par les Israéliens. Un communiqué publié par un des responsables de l'ONU informe que le nombre d'enfants tués à Gaza en quatre mois est plus élevé que celui dans tous les conflits de la planète en quatre ans. Amnesty International dénonce une impuissance internationale face à Israël. Pour Catherine Jentile, la situation est impardonnable

